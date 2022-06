In Puglia 3365 casi Covid e un decesso: positivo un test su quattro, in risalita i ricoveri

Sono 3.365, a fronte di 13.427 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, mercoledì 22 giugno, il tasso di positività si attesta al 25,06% (si conferma l'aumento nel confronto settimanale: mercoledì scorso il tasso era del 16,7%, con 2.018 casi e 12.089 test). Registrato anche un decesso.

I positivi rilevati sono 989 in provincia di Bari, 401 nella Bat, 273 in provincia di Brindisi, 601 nel Foggiano, 680 in provincia di Lecce, 350 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 61, per dieci la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono a 28.759 (+ 1653), mentre i guariti diventano 1.133.677 (+1711).

Si registra un'ulteriore risalita dei casi, oggi complessivamente 246 (+17), di cui 235 (+16) persone ricoverate in area non critica e 11 (+1) terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link