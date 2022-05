Covid, in Puglia 518 casi e un decesso: tasso di positività all'8,6%

Sono 518 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6.046 test effettuati, per un tasso di positività pari all'8,56% (in discesa rispetto al 9,77% di una settimana fa). Segnalato, nel bollettino odierno, un decesso.

I nuovi casi sono 179 in provincia di Bari, 33 nella Bat, 39 in provincia di Brindisi, 88 nel Foggiano, 102 in provincia di Lecce, 67 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 8, due quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 27.070 (+62 rispetto), i guariti diventano 1.096.055 (+455). Lieve risalita dei ricoveri, oggi complessivamente 319 (+5), di cui 306 (+4) in area non critica e 13 (-1) in terapia intensiva.

I dati del bollettino odierno sono consultabili a questo link