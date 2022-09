Covid, in Puglia 1303 casi e due decessi. Attualmente positivi sotto quota 17mila

Sono 1.303 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 11.022 test effettuati. Nel bollettino di oggi, martedì 6 settembre, il tasso di positività si attesta all'11,82%, in discesa rispetto al 13,84% di una settimana fa, con 1.838 casi e 13.278 tamponi. Segnalati nel report odierno anche due decessi.

I positivi sono 345 in provincia di Bari, 75 nella Bat, 123 in provincia di Brindisi, 196 nel Foggiano, 340 nel Leccese, 195 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 23, sei quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Scendono a 16.841 (-1379 rispetto a ieri) le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.432.872 (+ 2680).

Lieve risalita dei ricoveri, oggi complessivamente 201 (+9), di cui 193 (+8 in area non critica) e 8 (+1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link