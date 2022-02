Covid, in Puglia 4.944 positivi e altri 18 decessi. Prosegue la discesa dei casi attivi, in risalita i ricoveri in area non critica

4.944 casi Covid su 41.383 test registrati, per un tasso di positività che si attesta 11,9%. Sono i dati del bollettino epidemiologico pugliese di mercoledì 9 febbraio. Il rapporto positivi/tamponi risulta oggi in discesa rispetto a una settimana fa (mercoledì 2 febbraio il tasso era del 13,04%, con 7.141 casi e 54.777 test). Si registrano oggi altri 18 decessi.

Per quanto riguarda la suddivisione per province, i nuovi casi sono 1.374 in provincia di Bari, 330 nella Bat, 456 in provincia di Brindisi, 852 in provincia di Foggia, e ancora 1278 nel Leccese e 587 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 28, mentre per altri 39 la provincia è in corso di definizione-

Prosegue il calo degli attualmente positivi: oggi sono 102.430 (2436 in meno rispetto a ieri). Il numero dei guariti si attesta a 549.923 (+ 7.362).

Registrano invece un nuovo aumento, rispetto a ieri, i ricoveri nei reparti di area non critica: oggi sono 747, quindici in più rispetto a ieri. Resta invece invariato a 67 il numero delle persone in terapia intensiva, per un totale complessivo di 814 pazienti ricoverati.