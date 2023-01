Cadavere ritrovato in mare a Bari, il corpo emerso all'altezza di largo Giannella

Il cadavere di una donna di circa 70 anni è stato recuperato nel tardo pomeriggio a Bari, nel tratto di mare vicino a largo Giannella, dove è attualmente posizionata la ruota panoramica. Il corpo sarebbe stato notato in mare da alcuni cittadini e subito segnalato alle Forze Dell'Ordine. Sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto ed i Carabinieri. La Guardia Costiera ha recuperato i resti della vittima. Sono in corso le indagini per risalire ai motivi e le dinamiche del decesso.