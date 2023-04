Un 35enne di Monopoli morto nell'incidente dell'ultraleggero in Friuli: era a bordo del velivolo con il capitano Alessio Ghersi

E' un 35enne di Monopoli, Sante Ciaccia, l'altra vittima dell'incidente in ultraleggero in cui ha perso la vita, nel pomeriggio di sabato 29 aprile in provincia di Udine, il capitano Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori.

L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 nell'alta Val Torre, in provincia di Udine: il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, era decollato poco prima da Campoformido, dove si trova una aviosuperficie, quando è stato visto precipitare avvolto da una nuvola di fumo, sprigionatasi presumibilmente dopo una fiammata o un'esplosione.

Originario di Domodossola, il capitano Ghersi ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Il 35enne Ciaccia, invece, originario di Monopoli ma attualmente residente a Milano, come riporta l'Ansa, era un parente della moglie del pilota del velivolo. Secondo quanto appreso dall'agenzia, i due stavano facendo un sorvolo serale di qualche minuto per ammirare il paesaggio montano. Sull'incidente sono state aperte due inchieste: la prima della Procura di Udine e l'altra avviata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv).

L'Aeronautica militare ha espresso "cordoglio" per la morte del capitano Alessio Ghersi e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del Primo maggio a Rivolto (Udine) per l'apertura della stagione acrobatica.