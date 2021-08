Camion perde il carico di pomodori sulla tangenziale: interdetta corsia di sorpasso, traffico in tilt

Perde il carico di pomodori sulla tangenziale e il traffico va in tilt. È accaduto nella mattinata verso lo svincolo di Japigia, in direzione sud. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas, che hanno interdetto alla circolazione la corsia di sorpasso per la rimozione del carico di pomodori. Questo ha provocato lunghe code di veicoli che hanno raggiunto i 6 chilometri, tra gli svincoli di Poggiofranco e Caldarola, anche a causa di alcuni incidenti minori avvenuti in direzione sud.

notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 10