Mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A14: a fuoco bisarca all'altezza di Molfetta

Mezzo pesante in fiamme, nella prima mattinata di oggi, domenica 17 dicembre, sull'autostrada A14, nel tratto fra Trani e Molfetta, in direzione Bari, in prossimità del casello autostradale di Molfetta.

Non si registrano feriti. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, sono intervenuti i vigili del fuoco. Presenti anche pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. A prendere a fuoco una bisarca, che trasportava alcune auto, danneggiate dalle fiamme.

Il tratto tra Trani e Molfetta, inizialmente chiuso al traffico, è stato poi parzialmente riaperto al transito sulla sola corsia di sorpasso, per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.