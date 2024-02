Furto nel rifugio per cani 'Zampe felici' di Bitetto: rubati sacchi con mangime per animali. L'appello: "Chi sa parli"

Un furto è stato scoperto nel rifiugio per cani della onlus 'Zampe Felici' di Bitetto, nel Barese. Ignoti hanno portato via almeno 18 sacchi da 20 kg di mangime per cani nonchè 5 sacchi di crocchette per gatti e varie lettiere.

A darne notizia, sui social, è la stessa onlus 'Zampe felici': "Ci abbiamo messo mesi per avere questo cibo - raccontano - . Chiunque sappia parli. Ci serve aiuto perché ormai dopo tutto quello che abbiamo fatto per reperire questo sarà difficile procurarne altro". I volontari hanno postato un appello sui social affinché si possa risalire al colpevole del furto.