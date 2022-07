Un anno di impegno della Guardia costiera di Bari: 627 persone salvate in mare nel 2021

Sono state complessivamente 627, nell'arco del 2021, le persone salvate in mare dalla Guardia costiera nel compartimento di Bari. Novanta, complessivamente, le operazioni di soccorso, delle quali 76 hanno riguardato unità da diporto in difficoltà e sei mezzi o unità navali da traffico. Otto, invece, gli interventi connessi ai flussi migratori, con 90 migranti soccorsi. Ancora, sono stati 23 gli illeciti accertati in ambito demaniale/ambientale con la contestuale segnalazione di altrettanti soggetti all’Autorità giudiziaria.

Il bilancio annuale delle attività è stato presentato questa mattina in occasione della cerimonia per il 157esimo anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Presso il Molo San Nicola del Porto di Bari, si è tenuta la cerimonia solenne dell’alzabandiera, con la successiva deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti in mare, che si è svolta alla presenza del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Contrammiraglio Vincenzo Leone, della prefetta Antonia Bellomo e dell’Assessora allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone. La fanfara del Comando Marittimo Sud ha accompagnato la cerimonia militare. Successivamente, negli uffici della Capitaneria di porto di Bari si è svolto un incontro con i Procuratori della Repubblica pugliesi per la presentazione della “Mappatura delle coste pugliesi”, un lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Guardia costiera che fornisce una visione della costa legato agli aspetti di natura ambientale e a tutte le criticità rilevate nel tempo, che meritano di essere monitorate con particolare cura. In serata è prevista invece, al Circolo della Vela di Bari, una conferenza di presentazione del Rapporto Annuale 2021 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.