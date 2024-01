Vandali fuori controllo nella notte di Capodanno: auto ribaltata e riempita di petardi in piazza a Molfetta

Un'auto ribaltata, vandalizzata e riempita di petardi, fatti esplodere insieme ad altri fuochi e botti posati sull'asfalto. E' quanto accaduto nella notte di Capodanno in piazza Vittorio Emanuele, a Molfetta. Le immagini della notte di follia, rapidamente circolate anche sui social, hanno allarmato l'intera comunità. Il sindaco, Tommaso Minervini, parlando di vera e propria "devastazione" ha indirizzato oggi una lettera al prefetto e al Procuratore della Repubblica di Trani per chiedere "di rafforzare i presidi delle forze dell’ordine sul territorio e di fare ogni sforzo per individuare i colpevoli di questa sfida, lanciata allo Stato e alla comunità di Molfetta, per giungere una punizione esemplare".

"A Piazza Vittorio Emanuele e nell’intero quartiere – tuona il primo cittadino – deve essere garantita la sicurezza. Molfetta non può continuare a tollerare questi comportamenti che generano insicurezza. Le forze dell’ordine devono presidiare il territorio. Un manipolo di delinquenti, molti dei quali sfuggiti al controllo dei genitori, non può e non deve seminare paura nei tanti cittadini onesti e rispettosi delle leggi ed avere la possibilità di organizzarsi in bande".

Già nelle scorse settimane, nella stessa zona, si erano verificati episodi di esplosioni e danneggiamenti, come nella notte di Natale e in precedenza in occasione di Halloween.