Carabinieri, oltre 1400 arresti in undici mesi: il bilancio delle attività 2022 sul territorio di Bari e provincia

Oltre 52mila servizi esterni (7mila in più rispetto allo scorso anno), per un totale di quasi 270mila persone identificate e 170mila veicoli controllati, oltre 6500 persone segnalate a piede libero all'Autorità giudiziaria e altre 1420 tratte in arresto, in flagranza o su esecuzione di misura cautelare, nell'arco di undici mesi. Sono alcuni dei dati relativi alle attività messe in campo sul territorio di Bari e provincia dall'Arma dei carabinieri, nell'anno che sta per concludersi.

A presentare il bilancio, questa mattina in conferenza stampa, il comandante provinciale dei carabineiri di Bari, il colonnello de Marchis. Nel corso dell'incontro è stato rimatcato l'impegno dispiegato da tutte le componenti operative presenti sul territorio, ricordando anche come su 30 dei 41 Comuni dell'area metropolitana le stazioni e le tenenze rappresentino l'unico presidio di polizia presente.

Nell'anno che sta per concludersi, sono stati perseguiti dall’Arma oltre 32 mila reati, che corrispondono all’83% (con un ulteriore aumento rispetto all’82% del 2021) delle denunce complessivamente presentate a tutti i reparti e uffici delle Forze di polizia. Tra i reati perseguiti, in prevalenza reati contro il patrimonio, furti d'auto e reati in materia di stupefacenti.

Proprio il contrasto alle attività illecite legate alla droga - è stato ribadito - resta una delle priorità d'azione dell'Arma dei carabinieri, così come il contrasto ai reati predatori, a quelli in danno delle fasce deboli e alla violenza sulle donne.