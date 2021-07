Covid, in Puglia 70 nuovi casi, ma nessun decesso: crescono guariti e attualmente positivi

In Puglia 70 nuovi casi Covid su 3692 test effettuati. Si mantengono stabili i contagi, come certifica anche il bollettino regionale del 18 luglio, con 26 positivi in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 caso fuori regione e 3 caso di provincia non nota. Non sono stati registrati invece decessi.



Crescono i pazienti guariti (245.779) e gli attualmente positivi, che sono 1.758 (1699 nell'ultimo bollettino). Sale di un'unità il numero di recoveri, che oggi si attesta a 75.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.196 così suddivisi:



95.379 nella Provincia di Bari;

25.632 nella Provincia di Bat;

19.897 nella Provincia di Brindisi;

45.261 nella Provincia di Foggia;

27.209 nella Provincia di Lecce;

39.612 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

379 provincia di residenza non nota.