Cassonetti usurati e danneggiati in via Dieta di Bari, l'sos dei residenti: "Molti senza coperchio, cattivi odori insopportabili"

La segnalazione dalla strada che costeggia i binari tra via Oberdan e il quartiere Madonnella: a creare i disagi è la presenza di bidoni da tempo rotti, che spesso restano aperti, con conseguenti disagi in particolare nei giorni più caldi

Contenitori dell'indifferenziata rotti, con i pedali danneggiati o i coperchi saltati, tanto da restare completamente aperti. Con conseguenti cattivi odori e disagi, soprattutto nei giorni maggior caldo. Un problema che i residenti di via Dieta di Bari segnalano da tempo, ma ancora senza una soluzione.

Se da una parte la raccolta dei rifiuti avviene in maniera regolare, dall'altra la presenza dei bidoni malfunzionanti provoca non pochi problemi: un'altra segnalazione, ad esempio, riguarda un contenitore per il vetro lesionato alla base, che inevitabilmente, non appena pieno, finisce per 'perdere' bottiglie in strada. Gli abitanti della zona chiedono una sostituzione dei bidoni ormai usurati con nuovi cassonetti funzionanti.