L'impianto sportivo abbandonato diventa un campo per rugby e football americano: gara per i lavori a Catino

Un nuovo campo dedicato al rugby e al football americano nel quartiere Catino. Il progetto, annunciato già in passato, muove ora concretamente i primi passi. Ad annunciarlo è l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, spiegando in un video su Fb che il Comune ha pubblicato in questi giorni la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Con progetto da due milioni di euro, l'impianto sportivo abbandonato da tempo in viale Caravella sarà così recuperato e riqualificato per ospitare il nuovo campo. "I lavori dureranno circa un anno dall'affidamento - spiega Petruzzelli - ma alla fine avremo un impianto bellissimo, con un campo in erba naturale- molto resistente visto l'utilizzo che se ne farà- una tribunetta e una palestra che sarà a disposizione ovviamente di tutto il quartiere". "Questo intervento - conclude l'assessore - non solo permetterà a tantissime persone che praticano e amano questi sport di avere un luogo in cui ritrovarsi, ma contribuirà ad animare anche il quartiere poiché sarà riqualificata la zona circostante e diventerà luogo di socializzazione".