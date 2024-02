Lavori sulla Statale 96, chiusure notturne per lo svincolo 'Zona Industriale' sulla Complanare Sud di Bari

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo sovrappassante la SS96 Bari-Altamura, nelle quattro notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo, dalle 22 alle 6, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita di Bari Zona Industriale, verso la SS96 Bari-Altamura in direzione Bari.

"In alternativa - comunica autostrade.it, si potrà percorrere lo svincolo esterno di uscita di Bari Zona Industriale verso Altamura, per poi uscire al successivo svincolo di Modugno 'Piscina dei Prati' e rientrare dallo stesso in direzione di Bari".