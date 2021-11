Bari, chiude lo storico Caffè degli Amici in viale Einaudi: "Decisione sofferta ma dovuta"

Chiude il 'Caffè degli Amici' a Bari. A comunicare la notizia sono i proprietari dello storico bar in viale Einaudi, attraverso un post pubblicato sui social: "A nostro malincuore, oggi, siamo costretti a "pubblicare" la notizia della nostra chiusura - scrivono - Una decisione sofferta ma dovuta, viste le ultime vicissitudini accadute... Caffè degli Amici è e rimarrà un marchio storico di Bari e nessun virus ci toglierà la possibilità di continuare a sognare di prenderci un caffè e un pasticcino in questo luogo così familiare". Una decisione maturata, come si comprende dal testo del messaggio, alla pandemia del Covid e a tutte le vicissitudini seguite.

Ma per il futuro i proprietari lasciano una speranza: "Ma non finisce qui - prosegue il post - perché nonostante tutto abbiamo probabilmente delle novità... Non smettete mai di sognare, perché solo chi sogna può continuare a volare".