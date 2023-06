Fogna bianca nel quartiere Sant'Anna, conclusi i lavori per la vasca di sedimentazione nella zona di San Giorgio

Questa mattina si sono conclusi i lavori riguardanti la realizzazione della vasca di sedimentazione necessaria per il trattamento della fogna bianca, prima che questa venga convogliata in mare. Ora si attenderanno 28 giorni, periodo necessario alla 'stagionatura' del solaio del cassero, per poi procedere alla bitumazione e rimozione dell’area cantiere. Quest’ultimo riprenderà all’inizio di settembre 2023". Lo scrive il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti in post pubblicato sulla sua pagina facebook, commentando gli ultimi sviluppi dei lavori per la realizzazione dell'impianto di fogna bianca nel quartiere Sant'Anna che stanno interessando anche la zona di San Giorgio.

"Un altro passo avanti importante che consente di concludere il circuito della fogna bianca del quartiere Sant’Anna - continua nel suo post Leonetti - eliminando così tutti quei vincoli che hanno impedito la bitumazione delle strade e la chiusura delle procedure urbanistiche riguardanti case e negozi".

Nel quartiere barese, proseguono anche i lavori stradali: "Nel frattempo la ditta incaricata dal consorzio del comparto 2 - conclude il presidente del Municipio I - sta continuando i lavori di preparazione del setto stradale di via Prayer e prevedono di asfaltare nel corso di questa settimana".