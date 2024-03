Il Comune celebra i talenti baresi dello sport: premiati gli atleti del Circolo Canottieri Barion

Il Comune celebra le giovani promesse baresi dello sport. Questa mattina l’assessore Pietro Petruzzelli ha consegnato, a Palazzo di Città, un riconoscimento dell’amministrazione comunale agli atleti e agli allenatori del Circolo Canottieri Barion, protagonisti di un grande inizio di stagione agonistica.

"In questa città esistono realtà sportive - ha esordito l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli - che vantano una storia lunga e importante e che hanno accumulato, in anni di attività, un grande prestigio. Una di queste è appunto il Circolo Canottieri Barion che l’amministrazione ha voluto oggi premiare per sottolineare la grande professionalità e il valore sociale di questo sodalizio. Il merito principale di questa società, molto cara ai baresi, è quello di aver saputo avvicinare tante ragazze e ragazzi del territorio agli sport nautici, spesso scoprendo tra loro veri e propri talenti. Questo aspetto è fondamentale perché lo sportivo è una persona dotata certamente di un alto senso civico, che appartiene alla parte sana della comunità e che nel proprio comportamento antepone gli obiettivi collettivi alle esigenze individuali".

"Premiamo oggi questi giovani campioni - ha spiegato il presidente del Barion, Francesco Rossiello - protagonisti di un avvio di stagione folgorante. Questi risultati sono il frutto una politica di programmazione e di investimenti sui giovani che il nostro circolo compie sin dalla sua fondazione, 130 anni fa. Abbiamo ben figurato ai campionati nazionali di specialità, affermandoci anche a livello europeo con diverse medaglie a testimonianza del nostro percorso. Questo significa che il Barion rappresenta una realtà sportiva riconosciuta e consolidata a livello nazionale. Molto del merito va al ruolo svolto ogni giorno dai nostri allenatori, perché sono stati capaci di motivare i ragazzi e offrire loro un’ambiente sano nel quale crescere come sportivi e come persone".

Il direttore sportivo del Barion, Carlo Quaranta, ha elencato nel dettaglio i risultati ottenuti dalla società: "Siamo appena all’inizio della stagione agonistica e abbiamo già portato a casa molte medaglie: le ragazze hanno vinto il meeting quattro di coppia a Piediluco, Cosimo Caterino si è affermato nei campionati italiani C1 di fondo a Sabaudia e, in campo internazionale, ci siamo assicurati il bronzo, sul singolo femminile e sul doppio, al Memorial D’Aloia".

In occasione dell’anniversario dei 130 anni dalla fondazione, nel corso della conferenza stampa è stata annunciata l’imminente pubblicazione di un volume che riassume la storia della società.

Nel corso della cerimonia di questa mattina sono stati premiati gli atleti premiati della canoa Cosimo Caterino (campione italiano Gara di fondo di Sabaudia specialità C1 maschile), Alessandra Centrone (medaglia di bronzo nel K1 femminile) e quelli del canottaggio Gabriella Biscardi, Sofia Caliandro, Chiara Tamborrino e Alessandra Quaranta (medaglia d’oro al primo Meeting nazionale di Piediluco nel Quattro di coppia femminile U 19), Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo (bronzo al memorial D’Aloja nel Doppio U 19).