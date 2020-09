Nuovo caso di Covid a Mola, il sindaco: "Controlli più stringenti su mascherine e distanziamento"

Nuovo contagio da Covid-19 a Mola di Bari. A dare notizia del secondo caso positivo accertato nel comune barese è il sindaco, Giuseppe Colonna, durante una diretta Facebook. "A questo si aggiunge un terzo dubbio - spiega il primo cittadino - che dall'Asl viene considerato positivo, ma non è certo che lo sia". Due dei casi riscontrati appartengono allo stesso nucleo familiare, mentre quest'ultimo farebbe parte di un'altra famiglia.

"Come comprenderete bene viviamo una fase delicata, il virus circola e anche se non siamo in lockdown bisogna seguire le regole, indossando sempre la mascherina se non si riesce a rispettare il distanziamento di un metro - aggiunge il sindaco - Vi chiedo di osservare queste semplici regole che servono non solo a tutelare noi stessi, ma anche chi ci è vicino. Ho dato disposizoine al Comando di polizia municiaple per aumentare i controlli, ma serve responsabilità".