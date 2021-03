Raffica di controlli a Bari nell'ultimo weekend giallo: sanzioni per negozi e clienti senza mascherina

Elevate multe per complessivi 6mila euro a cornetterie, paninerie e rosticcerie in diversi quartieri della città

Raffica di controlli, ieri sera, in vari quartieri di Bari, contro l'ordinanza anti assembramenti del Comune nell'ultimo giorno di zona gialla prima dell'inserimento dei divieti da lunedì.

La Polizia Locale ha sanzionato cornetterie, fast food e rosticcerie anche per il mancato utilizzo di mascherine di alcuni addetti alla vendita. Elevati verbali ad alcuni clienti sorpresi ad assembrarsi nelle immediate vicinanze degli esercizi senza rispettare le distanze e privi di mascherine. Elevate, in poche ore, sanzioni per oltre 6.000 euro.

I controlli, in perfetta sinergia con l'amministrazione comunale, proseguiranno nel pomeriggio anche di concerto con le altre Forze di Polizia.