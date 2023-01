Era ai domiciliari, ma passeggiava in piazza Umberto: scoperto dai poliziotti durante i controlli straordinari

Sono state sottoposte a controllo di polizia 1593 persone, gli agenti hanno fermato e controllato 680 veicoli, contestando 27 violazioni al codice della strada: 5 riguardano l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà 18 persone, 20 gli arresti. Sono questi i numeri del primo bilancio dell'intensificazione dei controlli a Bari, messi in atto dagli agenti in questi 10 giorni.

Proprio durante queste attività speciali, i 'Falchi' della Squadra Mobile hanno rintracciato, ieri sera in piazza Umberto, un pluripregiudicato evaso dagli arresti domiciliari.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 4361 persone e controllato 1906 veicoli. Contestate 60 infrazioni al codice della strada, 8 per l’assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Arrestate 3 persone, altre 23 sono state denunciate in stato di libertà.

Complessivamente, negli ultimi 10 giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state quindi identificate 5954 persone e sottoposti a controllo 2586 veicoli. Sono state rilevate 87 infrazioni al codice della strada, 23 persone sono state arrestate e 41 denunciate.