Telelaser sulle strade cittadine per il controllo della velocità: 132 multe in una settimana a Bari

Sono state complessivamente 132, nella settimana dal 13 al 20 agosto, le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Bari nell'ambito dei controlli con il telelaser, messi in campo per contrastare l'alta velocità sulle strade cittadine. Nella sola giornata di oggi, sono stati 17 gli automobilisti multati per superamento dei limiti di velocità consentiti.

L'azione della Polizia locale, che ha riguardato in particolare le strade baresi più trafficate, dal centro alle periferie, è scattata in particolare dopo i ripetuti incidenti (tre dei quali hanno provocato la morte di altrettanti pedoni) verificatisi nelle ultime settimane a Bari. I controlli proseguiranno ancora nelle prossime settimane.