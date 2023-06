Arriva la nuova copertura allo stadio San Nicola, posizionato il primo petalo in curva nord

Comincia a prendere forma la nuova copertura dello stadio San Nicola. In mattinata, si è proceduto con le operazioni per posizionare il primo petalo, come spiegato in una diretta social dall'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, intervenuto sul posto.

"Lo abbiamo annunciato tante volte, oggi stiamo posizionando il primo petalo - ha detto Petruzzelli - Come vedete, è stato suddiviso in quattro pezzi perché verrà ancorato alla struttura metallica per garantire una maggiore resistenza nel tempo".

Come da progetto, si procederà con la copertura totale utilizzando teli in materiale plastico del tipo Ptfe, composti da membrane traslucide strutturate al loro interno in rete di fibra di vetro per rafforzarne la resistenza alle intemperie meteorologiche e alle diverse temperature, la cui durata è stimata in circa 25/30 anni.

Dalla superficie di circa 300 metri quadri, il petalo posizionato oggi è il primo dei 26 teloni complessivamente previsti ed è stato installato in curva nord. In totale i 26 petali coprono una superficie di circa 10 mila metri quadri, pari a una volta e mezzo il campo da gioco. "Tutto sarà pronto per la partita dell’Italia a ottobre", assicura Petruzzelli.