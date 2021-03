Guida un'auto rubata senza patente, sorpreso dalla Polizia: preso e denunciato

E' accaduto a Corato. Più tardi, nell’ambito di altri servizi, in seguito ad un controllo, seguito da perquisizione domiciliare, un minore, con precedenti penali e di polizia, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento

Un pregiudicato 28enne è stato denunciato dalla Polizia a Corato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: il giovane era alla guida di un'auto quando, alla vista della Polizia, ha cercato inutilmente di dileguarsi. Da immediati accertamenti è risultato al volante di un mezzo rubato e senza aver mai conseguito la patente.

Il giovane è stato quindi denunciato e sanzionato amministrativamente per la guida senza licenza, oltre che per la violazione delle prescrizioni anti Covid-19. L’autovettura è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Più tardi, nell’ambito di altri servizi, in seguito ad un controllo, seguito da perquisizione domiciliare, un minore, con precedenti penali e di polizia, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento: con sè aveva 3 cartucce per fucile, immediatamente sequestrate.