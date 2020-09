Covid e sanificazione nelle scuole, a Bitonto slitta al 28 settembre l'apertura degli istituti comunali

Nelle scuole comunali di Bitonto non si tornerà in classe il 24 settembre, ma lunedì 28. Ad annunciare il rinvio della riapertura degli istituti è stato in una diretta Fb il sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, che ha fatto anche il punto sulla situazione dei contagi nel centro del Barese.

"Abbiamo lavorato molto per arrivare a preparare al meglio l'inizio dell'anno scolastico e anche per cercare di contenere il ritorno dei contagi, a cui si sta assistendo in tutta la nostra regione", ha esordito il primo cittadino.

Abbaticchio ha quindi comunicato la decisione di rinviare di qualche giorno l'apertura delle scuole comunali (si tratta di uno slittamento che riguarda quindi scuole dell'infanzia, elementari e medie), spiegandone le ragioni: "E' stata accolta una richiesta fatta dai dirigenti scolastici", ha detto il primo cittadino. In particolare, il rinvio sarebbe stato deciso per esigenze legate alla sanificazione degli istituti che saranno seggio elettorale nei giorni del 20-21 settembre, e anche in funzione dell'arrivo dei nuovi arredi scolastici ordinati dal Comune. "Abbiamo anche raddoppiato gli scuolabus a disposizione per poter venire incontro al distanziamento fisico maggiore", ha sottolineato Abbaticchio, ricordando però che la misurazione della temperatura dei bambini sarà a carico delle famiglie.

Il sindaco non ha nascosto la sua preoccupazione: "Dobbiamo comportarci al meglio - ha detto lanciando un ulteriore appello per il rispetto delle norme anti-contagio -

o cominciamo di nuovo a comportarci come ci comportavamo prima, oppure non andremo da nessuna parte. La mascherina è essenziale - ha ribadito il sindaco - ma il loro utilizzo si abbassa vertiginosamente in certi orari. Ho emesso anche un'ordinanza - ha ricordato il primo cittadino - in cui le zone a maggior rischio assembramento, che tutti conoscete".

Abbaticchio ha anche dato aggiornamenti sulla situazione dei contagi: i casi attualmente accertati nella cittadina sono 25.