In Puglia altri 631 nuovi casi Covid ma il tasso di positivi resta alto. In crescita i ricoveri

Sono 631 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Puglia, su 4686 tamponi effettuati. È quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per il 1°marzo 2021.

Complessivamente sono stati individuati 292 nuovi positivi in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella Bat, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Sale a 1422 il bilancio dei ricoveri (+ 24 rispetto a ieri). Il tasso di positività sale al 13.47%, sostanzialmente stabile rispetto al 13,68% di ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test. Ad oggi 110.767 sono i pazienti guariti, mentre 32.962 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.681, così suddivisi: 56.647 nella provincia di Bari, 15.656 nella Bat, 10.855 nella provincia di Brindisi, 29.613 nella Provincia di Foggia, 12.524 nella Provincia di Lecce, 21.626 nella Provincia di Taranto, 584 attribuiti a residenti fuori regione, 176 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/ojXei