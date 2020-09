Coronavirus nel Barese: sette positivi a Locorotondo, tre persone ricoverate

Gli aggiornamenti sulla situazione dal sindaco Antonio Bufano: tre i cittadini in ospedale "in condizioni stazionarie". Negativi i tamponi già effettuati ai contatti stretti dei contagiati, altri 25 persone in isolamento fiduciario in attesa di sottoporsi al test