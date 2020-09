Salgono i casi covid in provincia di Bari: a Valenzano chiude comando Polizia Locale. Altamura, i contagi a quota 27

Proseguono le segnalazioni di casi di coronavirus nei centri della provincia di Bari da parte dei sindaci del territorio: a Valenzano una persona in servizio nel Comando di Polizia Locale è risultata positiva al tampone. A comunicarlo è il primo cittadino Giampaolo Romanazzi: "Il contagio - spiega - è avvenuto all’interno del contesto familiare. L’Asl Bari ha già provveduto all’isolamento della persona contagiata e al relativo tracciamento dei contatti che saranno al più presto sottoposti a tutti gli aggiornamenti del caso. A questo proposito da domani, mercoledì 2 settembre, il Comando della Polizia Locale resterà chiuso al pubblico per accertamenti sanitari sino all’esito delle verifiche".

Nuovi casi anche ad Altamura, in base a quanto afferma il sindaco Rosa Melodia: "Salgono a 27 le persone risultate positive al Covid 19. Quasi tutte e tutti sono asintomatici. Adottiamo i presidi di sicurezza. È un impegno necessario da parte di ognuna e ognuno di noi" afferma la prima cittadina murgiana.

Tre i positivi, invece, a Bitonto, tutti in isolamento, secondo quanto ha dichiarato il sindaco Michele Abbaticchio; "Usate la mascherina - chiede il primo cittadino - anche perché non farlo è come andare in giro nudi".