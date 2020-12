Focolaio Covid in una casa di riposo: 48 positivi nella struttura a Gioia del Colle

Quarantotto positivi a Gioia del Colle, nel nuovo focolaio Covid che ha coinvolto ancora una volta una casa di riposo, dopo l'ultimo caso a Putignano. A darne l'annuncio è il Comune, aggiungendo che sono 33 gli anziani ospiti contagiati (di cui 3 ricoverati), oltre a 13 dipendenti della struttura 'Padre G. Semeria' e 2 componenti della comunità religiosa. "All’interno della casa di riposo continuano ad essere garantiti tutti i servizi e la copertura totale dei turni lavorativi, a seguito di nuove assunzioni effettuate per fronteggiare l’emergenza" assicurano da Palazzo di città.

Positivi che si vanno ad aggiungere ai 150 residenti di Gioia già colpiti dal virus, oltre ai 33 in isolamento fiduciario, in attesa di eseguire il tampone o di riceverne l'esito. "Alla luce della crescita del numero dei contagi in città, si rinnova, all’intera comunità gioiese, l’accorato appello ad usare la massima prudenza e ad osservare le norme vigenti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus" concludono dal Comune.