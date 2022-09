Covid a Bari e provincia: incidenza in lieve rialzo, 1679 nuovi casi in una settimana

Rimane sostanzialmente "stazionaria" l'incidenza del Covid a Bari e provincia: i dati del report Asl, riferiti alla settimana tra il 12 e il 18 settembre 2022, segnalano una lieve crescita del 2,9% della circolazione del virus Sars-Cov 2, passando da 132,6 casi ogni 100mila abitanti a 136,5. In 21 Comuni, su 41, il tasso d’incidenza delle nuove positività diminuisce o comunque resta invariato, nei restanti centri urbani si registrano sottili oscillazioni.

Continua anche la campagna vaccinale che nell'ultima settimana ha visto la somministrazione di 1.051 dosi, portando il totale della campagna vaccinale anti-Covid a 3 milioni e 104.477 vaccini somministrati, di cui 1 milione e 123.400 prime dosi, 1 milione e 88.263 seconde e 832.392 terze, mentre le quarte dosi hanno superato la soglia delle 60mila somministrazioni (60.422). Il 79% delle dosi somministrate nell'ultima settimana riguarda il vaccino nella formulazione bivalente.

Le coperture raggiunte per il primo ciclo vaccinale primario si attestano al 94%, per il primo booster arrivano all'80,1%. Nella fascia 'over 60' si registra un aumento della richiesta per la quarta dose: il 18,6% della popolazione in target ha ricevuto il secondo booster, il dato sale al 33,5% fra gli ultraottantenni.