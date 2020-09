Covid nel Barese, nel focolaio dell'azienda anche 13 residenti a Monopoli. Il sindaco: "Non facciamo caccia agli untori"

Tredici degli oltre 70 casi di positività al Coronavirus nell'azienda di ortofrutta di Polignano, sono cittadini residenti a Monopoli. A comunicarlo, attraverso la sua pagina Facebook, è il sindaco del comune barese, Angelo Annese. Nello stesso post, poi, ricorda come siano invece negative al Covid una mamma e una figlia, entrambe ricoverate in ospedale perché positive al tampone; risultato 'ribaltato' dalle prime analisi nel nosocomio barese. "Ci tengo poi a fare un appello. -- scrive il primo cittadino - Cerchiamo di non ghettizzare chi si ammala e di non compiere nessuna caccia agli untori. Purtroppo nessuno di noi è immune da un eventuale contagio e per esperienza diretta di chi ci sta passando non è facile, oltre alla malattia, subire il chiacchiericcio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Casi in crescita a Terlizzi

E non si tratta degli unici positivi riscontrati nella provincia barese. Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus anche da Ninni Gemmato, sindaco di Terlizzi, che spiega come i positivi al Covid-19 in città siano saliti a 6. Un numero che desta preoccupazione, soprattutto per lo sviluppo rapido: "Nel giro di pochi giorni (da sabato 5 a oggi 9 settembre) - ricorda Gemmato - siamo passati da zero a 6 casi. Un trend in linea con quanto sta accadendo in tutta la Puglia che, nella giornata di ieri, è risultata la regione con l'incremento di casi Covid più alto in Italia, dopo la Lombardia. Intanto, il dato di Terlizzi deve indurci a essere ancora più rigorosi nel rispetto del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina, così come prescritto dalla legge".