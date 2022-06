In Puglia altri 2.403 casi e 1 decesso: positivo più di un tampone su cinque. Prosegue la risalita della curva

In particolare, si segnalano 752 nuovi casi nel Barese, 237 nella Bat, 185 nel Brindisino, 476 nel Foggiano, 478 nel Leccese, 231 nel Tarantino, 40 per residenti fuori regione e 4 per provincia in definizione