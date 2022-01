In Puglia 7.902 nuovi casi Covid e 11 decessi. Calano i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 7.902 i nuovi casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale in Puglia del 22 gennaio 2022. Il tasso di positività, calcolato su 43.295 test giornalieri, è del 18,25%, in aumento rispetto al 12,67% fatto registrare sabato scorso.

In particolare, si segnalano 2.461 nuovi casi nel Barese, 863 nella Bat, 660 nel Brindisino, 1.317 nel Foggiano, 1.475 nel Leccese, 1.024 nel Tarantino, 70 per residenti fuori regione, 32 per provincia ancora in definizione. Undici le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Salgono a 143.357 le persone attualmente positive (ieri erano 133.218). Diminuiscono i ricoverati, al momento 768 (-11): in particolare, sono 699 nei reparti ordinari (-13) e 69 nelle terapie intensive (+2).

Da inizio epidemia in Puglia sono 534.537 i casi Covid su 7.194.602 test eseguiti con 384.066 persone guarite e 7.114 decedute. Il bollettino odierno è a questo link.