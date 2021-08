In Puglia scoperti 173 nuovi casi Covid e un decesso. Salgono i ricoverati a quota 232 (di cui 25 in terapia intensiva)

In particolare, si segnalano , tra gli altri, 16 nuovi casi in provincia di Bari, 30 nella Bat, 24 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 34 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione

Sono 173 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 24 agosto 2021. In particolare, su 15,572 test effettuati, il tasso di positività è dell'1,09%, in leggero calo rispetto all'1,24 fatto registrare martedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.

In particolare, si segnalano 16 nuovi casi in provincia di Bari, 30 nella Bat, 24 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 46 nel Leccese, 34 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione. A questi ne vanno tolti 2 per provincia in definizione. Un decesso nelle ultime 24 ore con il totale che passa, da inizio epidemia, a 6.695.

Attualmente sono 4.572 le persone attualmente positive (ieri erano 4.631) mentre salgono decisamente i ricoverati a quota 232 (ieri erano 208) con 207 persone ricoverate in area non critica (+21) e 25 in terapia intensiva (+3). I casi totali salgono a 261.814 su 3.192.523 con 250.547 persone guarite.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link