In Puglia 1.287 nuovi casi Covid e 6 decessi. Calano gli attualmente positivi

In particolare, si segnalano 331 nuovi casi nel Barese, 94 nella Bat, 142 nel Brindisino, 169 nel Foggiano, 368 nel Barese, 164 nel Tarantino, 15 per residenti fuori regione e 4 per provincia in definizione