Individuati altri 7.130 casi Covid in Puglia con 13 nuovi decessi. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 7.130 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino regionale del 3 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, su 62.166 test effettuati, è dell'11,47%, in calo rispetto al 18,71% di sette giorni fa. In particolare, si segnalano 2.129 casi nel Barese, 597 nella Bat, 608 nel Brindisino, 1.056 nel Foggiano, 937 nel Tarantino, 40 tra i residenti fuori regione, 40 per provincia in definizione. Tredici i decessi riportati nelle ultime 24 ore in Puglia.

Scendono a 117.251 le persone attualmente positive (ieri erano 123.458). Sostanzialmente stabioli i ricoveri: al momento sono 743 (+3), di cui 683 in area non critica (+4) e 60 in terapia intensiva (-1).

Da inizio epidemia, in Puglia, vi sono stati 625.175 casi Covid su 7.875.852 test eseguiti, con 500.641 persone guarite e 7.283 decedute. Il bolletitno odierno è disponibile a questo link.