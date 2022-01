In Puglia altri 3568 casi Covid e due decessi. Salgono ancora i ricoveri, tasso di positività oltre l'11%

Nel dettaglio si segnalano 1458 nuovi casi nel Barese, 227 nella Bat, 477 nel Brindisino, 292 nel Foggiano, 745 nel leccese, 307 nel Tarantino, 56 per residenti fuori regione e 6 per provincia in definizione