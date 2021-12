In Puglia 249 altri casi Covid (58 nel Barese) e nessun decesso. In leggera salita i ricoveri

Sono 249 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 5 dicembre 2021. Il tasso di positività odierno, su 19.343, all'1,29%, in aumento rispetto rispetto allo 0,66% di domenica scorsa. Nel dettaglio si segnalano 58 casi nel Barese, 34 nella Bat, 93 nel Foggiano, 28 nella provincia di Brindisi, 25 nel Leccese, 10 nel Tarantino, 1 per residenti fuori regione e 1 per provincia non definita. Non vi sono stati decessi nelle ultime 24 ore.

Salgono a 4600 le persone attualmente positive (ieri erano 4.498). In aumento anche i ricoveri, 160 (+6) complessivi, di cui 139 (+6) in reparti non critici e 21 in terapia intensiva.