Oltre 900 nuovi positivi Covid su circa 2700 tamponi. Risalgono i ricoveri, venti persone decedute

Sono 917 i nuovi casi di Covid in Puglia su 2758 test effettuati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino epidemiologico della Regione.Un tasso di positività pari a circa un terzo dei tamponi svolti ma bisogna tenere conto del numero limitato dei test in un giorno di festa come quello di ieri

Complessivamente si segnalano 323 nuovi positivi in provincia di Bari, 190 in provincia di Brindisi, 35 nella Bat, 236 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. (La Asl Bat – lab “Dimiccoli”) non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Registrati altri 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855.898 test. Ad oggi 17.325 sono i pazienti guariti mentre 48.070 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri salgono a 1838, in decisa ascesa (ieri erano 1802)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 67.174 , così suddivisi: 25.984 nella Provincia di Bari, 7.490 nella Bat, 4.926 nella provincia di Brindisi, 15.195 nella provincia di Foggia, 5.153 nella provincia di Lecce, 7.976 nella provincia di Taranto, 421 attribuiti a residenti fuori regione, 29 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/iyh9e