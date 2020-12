Preside positiva al Covid, lezioni in presenza sospese nella scuola Santomauro di Bari

Lezioni in presenza sospese, da oggi fino a martedì 22 dicembre (ultimo giorno prima delle vacanze di Natale) nella scuola media Santomauro di Bari, dopo la scoperta della positività al Covid della preside, comunicata all'istituto dalla dirigente scolastica.

Diversi i docenti collocati in quarantena: con una comunicazione l'istituto ha quindi disposto l'attivazione della didattica a distanza per tutte le classi. Gli insegnanti potranno lavorare direttamente da casa. Le attività in presenza nella scuola Santomauro riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio.