Paura in corso Vittorio Emanuele, crolla un'impalcatura: Vigili del fuoco in azione, strada bloccata

Momenti di paura questa mattina in corso Vittorio Emanuele a Bari: un pezzo dell'impalcatura che sosteneva la pensilina dell'Hotel Executive Business, nell'isolato della strada più vicino a piazza Garibaldi, è crollata improvvisamente. Fortunatamente non risultano feriti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, è sto chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia, corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra via Quintino Sella e piazza Garibaldi.