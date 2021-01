Crollo in una palazzina, attimi di paura nella notte a Modugno: sgomberata l'area

Crolla una palazzina a Modugno. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri: per cause ancora da accertare è venuta giù una parte di muratura dell'immobile in via Gian Battista Stella. "Al momento, fortunatamente, non sembrano coinvolte persone" spiega il sindaco del comune barese, Nicola Bonasia in un post social. L'immobile coinvolto sembrerebbe essere disabitato. Sul posto, oltre agli immancabili curiosi, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, oltre ai tecnici di ItalGas ed Enel per mettere in sicurezza l'area. Anche le palazzine nelle vicinanze della struttura coinvolta dal crollo sono state fatte evacuare per sicurezza, così come i veicoli parcheggiati nei pressi dei detriti.

Foto Facebook Bit - Live

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 09.00