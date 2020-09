"A Bari 269 contagi Covid, rispettate le regole": lo sfogo di Decaro in diretta social

A Bari sono 269 gli attualmente positivi al Covid. "Il 3 aprile, in pieno lockdown, erano di meno, 203". È il sindaco Antonio Decaro a intervenire in diretta Facebook per mettere i baresi in guardia sulla crescita dei casi in città, invitandoli a rispettare le misure di sicurezza. In particolare "il distanziamento, le mascherine e il lavaggio delle mani" spiega, aggiungendo di non voler "tornare in giro a cacciare la gente per strada".

"Il virus non è passato - aggiunge - Fare riprendere un po' il fiato a tutti quest'estate è stato già un miracolo. Se richiudiamo la città, non ci rialziamo più" conclude il primo cittadino.