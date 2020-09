In città si girano due serie tv: scattano le limitazioni al traffico in centro e a Madonnella

Bari si trasforma in set per due serie televisive e tra il Murattiano e Madonnella scattano le limitazioni al traffico: a partire dal 26 febbraio si gireranno in città diverse scene de 'Il medico della mala' - regia di Cinzia Th Torrini - e di 'Lolita Lobosco', regia di Luca Miniero nata dalla penna della scrittrice pugliese Gabriele Genisi.

I primi divieti partiranno quindi il 26 settembre: fino alle 18 e comunque sino al termine delle esigenze di ripresa de 'Il medico della mala' è istituito il divieto di fermata in piazzale C. Colombo, per circa mt. 100 x 60, localizzati tra il marciapiede del lungomare ed il muro perimetrale dell’area portuale , piazza Massari, ambo i lati, carreggiata compresa tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia e piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, tratto compreso tra piazza Massari e via Boemondo. Dalle ore 7.00 del giorno 28 settembre 2020 alle ore 23.00 del giorno 29 settembre 2020 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata in strada Stoppelli, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Amendola ed il muro perimetrale delle FSE (sottostante il ponte Padre Pio); via Martiri d’Otranto, tratto compreso tra piazza del Redentore e corso Italia e via mons. F. Nitti, ambo i lati, tratto compreso tra via don Bosco ed il muro perimetrale delle FF.SS. Il divieto di transito scatterà anche in diverse giornate: il 26 settembre non si potrà transitare su piazza Federico II di Svevia, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Odegitria. Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in deroga all’ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è comunque consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, esclusivamente ai veicoli al servizio della Casanova Multimedia S.p.A., con portata superiore a 3,5 t. Divieto di transito il 28 settembre dalle 16 alle 24 e, comunque, sino al termine delle esigenze, su strada Stoppelli, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Amendola ed il muro perimetrale delle FSE (sottostante il ponte Padre Pio). Dalle ore 8.00 del giorno 28 settembre 2020 alle ore 20.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Casanova Multimedia S.p.A., con portata superiore a 3,5 t.

Scatteranno invece il 28 settembre le limitazioni legate alla serie tv 'Lolita Lobosco'. In particolare, come comunicato dal Comune:

