Cadavere di una 78enne rinvenuto in casa a Palo del Colle: ipotesi "incidente domestico"

Il corpo senza vita di una donna di 78 anni è stato rinvenuto, ieri sera, in un appartamento di Palo del Colle, nel Barese. La scoperta è avvenuta attorno alle 22.30. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Mogugno, la Scientifica e il medico legale

L'anziana, originaria di Clusone (Bergamo) si trovava da qualche giorno nella cittadina barese. In base a una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere riconducibile ad un incidente domestico, in particolare ad una caduta dalle scale. Al momento, però, gli inquirenti non escludono altre ipotesi. Il pm della Procura di Bari, che indaga sul caso, ha disposto il trasferimento del corpo nell'Istituto di medicina legale di Bari, per ulteriori accertamenti.