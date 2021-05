Cento grammi di cocaina in un box nel quartiere Stanic: arrestato 42enne insospettabile

La perquisizione ha consentito di rivenire e sequestrare la droga in parte già suddivisa in dosi, assieme a 200 grammi di sostanza da taglio, svariato materiale utile al confezionamento e un bilancino di precisione

La Squadra Mobile di Bari ha rinvenuto 100 grammi di cocaina in un box all'interno di un rimessaggio nel quartiere Stanic. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione su una possibile attività di confezionamento di sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di rivenire e sequestrare la droga in parte già suddivisa in dosi, assieme a 200 grammi di sostanza da taglio, svariato materiale utile al confezionamento e un bilancino di precisione, tutto ben occultato in un vano. Il proprietario del box, un 42enne incensurato è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e sottoposto a detenzione domiciliare.