I droni consegnavano droga e cellulari nel carcere di Trapani: un 32enne barese fra gli arrestati nell'operazione 'Alcatraz'

Palloni da calcio, contenenti cellulari e droga, recapitati anche tramite droni oltre il muro di cinta del carcere di Trapani. C'è anche il 32enne barese Davide Monti (presunto affiliato al clan Capriati) fra i 22 arrestati nel corso dell'operazione 'Alcatraz' che questa mattina ha visto coinvolte, oltre Bari e Trapani, anche le città di Benevento, Porto Empedocle, Mazara del Vallo e Avolai.

Secondo quanto riporta PalermoToday, i palloni da calcio, 'farciti' di dispositivi o cocaina, sarebbero giunti ai detenuti anche grazie a qualche agente che, in cambio, avrebbe accettato denaro o anche prestazioni sessuali da parte della convivente di un detenuto.

I due palermitani coinvolti sono i suoceri di uno dei detenuti, sposato con una palermitana residente a Bari, che avrebbero preso contatti con un agente indagato per fare arrivare i cellulari al genero, considerato un appartenente dell'organizzazione mafiosa pugliese della Sacra Corona Unita, e a un altro detenuto che invece farebbe parte della Camorra.

Quando non c’erano agenti 'infedeli' disponibili, secondo la ricostruzione degli inquirenti, venivano utilizzati altri metodi: alcuni detenuti nascondevano il materiale all’interno delle scarpe. In altri casi sarebbe stato accertato l'utilizzo di droni, con la collaborazione di persone specializzate in questo servizio di delivery. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 50 telefonini.