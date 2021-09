Oltre due chili e mezzo di droga nascosti in un tombino: sequestro tra i vicoli di Bari vecchia

Operazione dei carabinieri della stazione di Bari San Nicola: la sostanza stupefacente - marijuana e hashish - è stata rinvenuta durante un controllo in strada della Torretta. Indagini in corso per risalire a chi la detenesse

Oltre due chili e mezzo di droga, tra hashish e marijuana, nascosti in un tombino tra i vicoli di Bari vecchia: a scoprire e sequestrare la sostanza stupefacente sono stati i carabinieri della stazione di Bari San Nicola.

Impegnati nel quotidiano servizio di 'Carabiniere di quartiere', i militari sono stati da un forte odore di sostanze cannabinoidi in Strada della Torretta. Gli immediati accertamenti nella stradina hanno portato al rinvenimento, all’interno di un tombino, di oltre 500 g di marijuana, suddivisi in buste in cellophane, e circa due chili di hashish, suddivisa in panetti, oltre a materiale per pesare e confezionare lo stupefacente.

La droga rinvenuta è stata sequestrata, mentre sono in corso le indagini per accertare chi ne avesse la detenzione.

(in copertina: controlli a Bari vecchia - foto di repertorio. Nell'articolo: la droga sequestrata)