Spaccio di eroina in campagna: 57enne scoperto e arrestato nel Barese

I carabinieri hanno arrestato a Palo del Colle un 57enne del posto accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, assieme a una donna, è stato individuato in località Petraro, alla periferia del paese. Il 57enne è stato individuato seduto su un asciugamano. Poco prima, i militari, hanno notato l'arrivo di alcune persone che si avvicinavano per poi acquistare dosi di droga.

I carabinieri, quindi, sono intervenuti bloccando due acquirenti trovati in possesso rispettivamente. di 2,30 grammi e 2,60 grammi di eroina. Fermato anche lo spacciatore che aveva appena ceduto la dose di sostanza stupefacente. La donna alla vista dei militari è riuscita a scappare tra le campagne circostanti. Tutti i fermati sono stati accompagnati in caserma dove il 57enne è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Bari.